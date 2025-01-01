Прибыль предприятий Пермского края снизилась на 15% В общей сложности 73% обследованных организаций завершили отчётный период с прибылью Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, за январь-сентябрь 2025 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в размере 281,5 млрд руб., что на 15,1% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.

В общей сложности 73% обследованных организаций завершили отчётный период с прибылью. Её совокупный объём составил 314,4 млрд руб., что на 9,6% меньше, чем за январь-сентябрь 2024 года. При этом убыток компаний, работающих с отрицательным финансовым результатом, вырос в два раза и достиг 32,9 млрд руб.

Среди промышленных предприятий края сальдированный финансовый результат также оказался положительным — 239,6 млрд руб.. Доля прибыльных организаций в этом секторе составила 64,1%, а совокупная прибыль — 265,1 млрд руб., что на 9,8% ниже уровня января-сентября прошлого года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.