Жительница Прикамья добилась компенсации в 1 млн рублей за потоп дома Её выплатила компания-поставщик коммунальных услуг

Фото сгенерировано нейросетью

Жительница Осы получила компенсацию в 1 млн руб. после прорыва водопровода, который повредил её дом и личные вещи. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

В результате аварии пострадали помещения в доме, два бильярдных стола, велосипеды, садовый и строительный инструмент, а также бытовая техника. Это не первый случай затопления в её коттедже. Изначально женщина не обращалась за компенсацией, но после повторного инцидента решила подать в суд.

Она потребовала от ресурсоснабжающей компании возместить стоимость ремонта и испорченных вещей, а также компенсировать моральный ущерб, так как испытывала стресс и неудобства из-за отсутствия реакции специалистов на её просьбы о помощи, а также не могла спать.

Представитель компании утверждал, что организация не несёт ответственности за произошедшее, так как собственники частных домов должны сами следить за состоянием своих коммуникаций. Он также отметил, что во время затопления не было исправной гидроизоляции, и просил отказать в удовлетворении иска.

Суд учёл, что компания взимала плату за свои услуги и считалась владельцем водопроводной сети, поэтому должна была следить за её состоянием. Так как причиной потопа стала неисправность оборудования организации, суд обязал её выплатить женщине более 1 млн руб.

Решение суда было направлено в отделение судебных приставов. Компанию-должника уведомили о начале исполнительного производства и предупредили о последствиях неуплаты. Принудительных мер не потребовалось: вся сумма была перечислена на счёт службы и затем передана пострадавшей.

