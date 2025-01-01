Филиал «ПМУ» «Уралхима» — призёр конкурса Минтруда РФ Поделиться Твитнуть

Фото: Даниил Лебедев

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» занял II место в федеральном этапе Всероссийского конкурса Минтруда РФ «Российская организация высокой социальной эффективности». Предприятие соревновалось в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы».

Жюри высоко оценило политику филиала «ПМУ» в области поддержания и укрепления здоровья сотрудников, повышения качества их жизни, улучшения социально-бытовых условий труда и развития корпоративного спорта. На торжественной церемонии, прошедшей в рамках Всероссийского кадрового форума на ВДНХ, директор предприятия Алексей Аверьянов получил награду из рук заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Призовое место в федеральном этапе конкурса Минтруда РФ подтвердило, что филиал «ПМУ» — среди лучших работодателей страны по уровню заботы о здоровье и благополучии своих сотрудников. Это многолетняя планомерная работа, которая даёт три главных результата: стабильно высокую производительность труда коллектива, малое количество больничных и сильный командный дух благодаря впечатляющим выступлениям спортсменов «ПМУ» на соревнованиях предприятий.

Филиал «ПМУ» активно пропагандирует здоровый образ жизни. Ежегодно на предприятии проводится спартакиада между подразделениями по 16 видам спорта. Сотрудники филиала «ПМУ» занимают призовые места на соревнованиях различных уровней. Например, в 2025 году команда предприятия одержала победу в корпоративной спартакиаде «Трудовые резервы» среди компаний Пермского края.

Особое внимание в филиале «ПМУ» уделяется поддержанию здоровья путём профилактики заболеваний. Все сотрудники проходят необходимые медицинские обследования, получают витамины и противовирусные препараты. На предприятии круглосуточно работает здравпункт, оснащённый физиотерапевтическим и стоматологическим кабинетами. Кроме того, всем сотрудникам оформлены полисы добровольного медицинского страхования.

В направлении обеспечения сотрудников здоровым питанием в 2025 году в филиале «ПМУ» сделан большой шаг — введена в эксплуатацию обновлённая современная столовая. Сотрудникам предлагаются полноценные завтраки, обеды и ужины. В меню присутствуют диетические блюда. Каждый сотрудник получает дотацию на питание в размере 190 руб. в смену.

Благодаря комплексному подходу к укреплению здоровья персонала потери рабочего времени по причине заболеваемости в филиале «ПМУ» из года в год оказываются ниже среднего показателя в химической отрасли Пермского края.

Реклама. Филиал "ПМУ" АО "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ". erid: 5C7FMwReQKpJ3U93PTfifxqp4X4C5sqdJuqfjz63LKr4xbNgi2gkqfcJCW6w3jpP

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.