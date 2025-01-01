Прикамца осудили за покупку фальшивых водительских прав Его приговорили к ограничению свободы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Бардымский районный суд Пермского края вынес обвинительный приговор 19-летнему жителю района, признанному виновным в использовании поддельного водительского удостоверения. Государственное обвинение по делу, возбуждённому по ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), поддержала местная прокуратура. Об этом пишет ВЕТТА.

По данным следствия, в августе 2025 года молодой человек через мобильное приложение заказал изготовление фальшивых прав категорий B, B1 и M, заплатив за это 40 тыс. руб. Для оформления документа он передал исполнителю свои персональные данные и фотографию.

В сентябре того же года при проверке документов сотрудниками правоохранительных органов подделка была обнаружена. Судебно-техническая экспертиза подтвердила, что удостоверение не является подлинным.

Суд приговорил подсудимого к ограничению свободы на 9 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

