Пермяки назвали самые привлекательные направления для подработки Заметнее всего выросло количество откликов на позицию комплектовщика Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты сервиса «Авито Подработка» изучили, как менялся интерес исполнителей к вакансиям с частичной занятостью в Пермском крае в январе-октябре 2025 года. Наибольший рост откликов зафиксирован по позиции комплектовщика: спрос на эту подработку вырос в 2,8 раза (+184%) по сравнению с тем же периодом 2024 года. Среднее вознаграждение за такую подработку составило около 29 163 руб. в месяц при неполной занятости.

Значительно повысился интерес и к работе кассиром — количество откликов увеличилось в 2,5 раза (+148%). Средняя месячная оплата за такую подработку — около 24 902 руб.

В тройку лидеров также вошли рекрутеры: число желающих поработать в этой сфере выросло в 2,1 раза (+107%). Вознаграждение за подработку в рекрутинге оказалось самым высоким среди названных позиций — в среднем 58 719 руб. в месяц.

«Интерес к подработке продолжает расти, — отмечает Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка». — По данным нашего исследования, уже более 19% работающих россиян совмещают основную работу с дополнительным заработком, а ещё около 33% планируют найти подработку в ближайшее время. В целом по России за январь-октябрь 2025 года количество откликов на предложения частичной занятости выросло в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом. Исполнители выбирают такой формат, потому что он даёт гибкость в графике, позволяет контролировать объём задач и увеличивать доход. Для бизнеса — это возможность оперативно и точно закрывать временные кадровые потребности».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.