На севере Прикамья продлили единовременные выплаты для медиков и многодетных семей Решение приняли депутаты думы в Березниках

Константин Долгановский

Депутаты городской думы Березниковского округа решили продлить программы поддержки, по обеспечению жильём медиков. Речь идёт о компенсации затрат на покупку жилья, частичном покрытии процентов по ипотечным кредитам и возмещении расходов на аренду квартир.

В частности, врачи смогут получить единовременную выплату в размере 1,4 млн руб. на приобретение жилья, а специалисты со средним медицинским образованием — 700 тыс. руб.

На компенсацию части процентных выплат по ипотеке в бюджете зарезервировано 4,3 млн руб. Эта мера поддержки охватит 14 врачей и 8 специалистов среднего звена.

Для покрытия расходов на аренду жилья выделено 111,6 тыс. руб. Максимальный размер ежемесячной выплаты составит 15 тыс. руб., сообщает телеграм-канал «На местах».

Кроме того, депутаты приняли решение о продлении единовременной выплаты для многодетных семей, которая предоставляется взамен бесплатного участка земли. В 2026 году размер этой выплаты составит 200 тыс. руб.

