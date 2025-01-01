В Перми обсудили вопросы развития коммунальной инфраструктуры Перед регионом стоит задача снижать износ коммунальных сетей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ООО «НОВОГОР-Прикамье»

В столице Прикамья на площадке Пермского инженерно-промышленного форума-2025 началась работа Всероссийского форума «Живая Кама». Одним из центральных событий стала пленарная сессия, посвящённая устойчивому развитию коммунальной инфраструктуры, с участием губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, генерального директора «РКС-Холдинга» Игоря Дибцева, исполнительного директора РАВВ Елены Довлатовой и представителей профильных ведомств.

Как отметил Дмитрий Махонин, перед регионом стоит задача снижать износ коммунальных сетей.

«Для этого необходимо активно заявляться в федеральные программы, которые направлены на модернизацию объектов ЖКХ. Кроме того, в Прикамье действуют краевые программы, которые позволяют обновлять коммунальную инфраструктуру. Отдельно привлекаем инвестиции в отрасль наших ресурсоснабжающих организаций и предприятий. Только системный подход позволит обеспечить надёжность инженерных систем и повысить качество жизни в регионе», — акцентировал губернатор.

Игорь Дибцев также подчеркнул, что для развития инфраструктуры ЖКХ необходим переход от разовых мер к системной, долгосрочной поддержке, позволяющей планировать модернизацию на годы вперёд. В числе комплексных механизмов поддержки он отметил инвестиционные инструменты, предсказуемую тарифную политику, снижение операционных рисков и прозрачное взаимодействие с властями разного уровня.

В качестве примера эффективного государственно-частного партнёрства Игорь Дибцев привёл концессию «НОВОГОР-Прикамье». В соответствии с ней с 2013 года в обновление водоснабжения и водоотведения вложено свыше 10 млрд руб. В совокупности с ежегодным ростом инвестиций, внедрением цифровых технологий и увеличением протяжённости сетей длительность аварийных отключений удалось сократить почти в два раза.

Кроме того, в настоящее время готовится соглашение о дополнительном финансировании под целевые кредиты. Среди планируемых проектов — реконструкция крупнейшей в Перми водопроводной насосной станции «Южная», требующая 473 млн руб.

«Наша отрасль — это инфраструктура для жизни. Чтобы сохранять темп и двигаться вперёд, нужна устойчивая модель партнёрства государства и бизнеса. Только так можно обеспечить современный технологический уровень и высокое качество услуг», — отметил Игорь Дибцев.

