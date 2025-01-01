Руководство заповедника в Прикамье не предупреждало МЧС о походах тургрупп На его территории с 2021 года не проводилось лесопатологическое обследование Поделиться Твитнуть

Хребет Басеги

Алексей Баталин

В Прикамье природоохранная прокуратура при проверке соблюдения законодательства выявила нарушения в деятельности учреждения, управляющего заповедником. По информации опубликованной на Едином портале прокуратуры РФ, речь идёт о ФГБУ «Государственный природный заповедник «Басеги».

«Учреждение оказывает экскурсионные услуги для посетителей в том числе, туристические прогулки «К Северному Басегу», «К Южному Басегу», «Скала Басежата», однако не информирует территориальные органы МЧС России о выходе групп на маршруты», — отметили в пресс-службе надзорного органа.

Кроме того, проверка показала, что в лесохозяйственном регламенте лесничества заповедника отсутствуют сведения о распределении лесов по зонам лесозащитного районирования. Это затрудняет определение периодичности проведения лесопатологических обследований. Сами обследования проводятся в малых объёмах — последнее лесопатологическое обследование на территории Басегов, площадь которой составляет 38 тыс. га, было проведено в 2021 году на площади 5 га.

Прокуратура внесла ФГБУ представление, которое было удовлетворено. К дисциплинарной ответственности привлекли двух должностных лиц. Природоохранная прокуратура взяла на контроль устранение нарушений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.