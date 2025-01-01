Жителя Пермского края оштрафовали за ложное сообщение о минировании бара С него взыскали 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судебные приставы взыскали штраф с 37-летнего жителя Краснокамска за ложное сообщение о минировании бара. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Инцидент произошёл после того, как мужчина в состоянии алкогольного опьянения был вынужден покинуть заведение по просьбе сотрудников. В качестве мести он позвонил на номер 112 и заявил, что бар будет взорван. На место немедленно прибыли полицейские, которые провели проверку, но угрозы не обнаружили.

«Оперативно был установлен «телефонный террорист», чьи хулиганские действия нарушили нормальное функционирование правоохранительных органов и отвлекли их силы и средства от выполнения текущих задач», — отметили в ведомстве.

Мужчина признал свою вину и раскаялся, а также добровольно оказал благотворительную помощь для компенсации причинённого вреда. Суд учёл это как смягчающее обстоятельство и назначил ему штраф в размере 100 тыс. руб., предоставив рассрочку для его погашения.

Судебные приставы Краснокамска уведомили должника об открытом исполнительном производстве и предупредили о последствиях за неуплату. Мужчина исправно выполнял свои обязательства, и в течение пяти месяцев его долг был полностью погашен.

