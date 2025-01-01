На севере Пермского края запустили новый полигон для мусора Его ёмкость превышает 1 млн тонн отходов Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

В Пермском крае начал приём отходов новый полигон для мусора. Первый в регионе полигон по высоким экологическим стандартам открылся в Березниках. Как сообщают в пресс-службе краевого минЖКХ, объект предназначен для приёма отходов от населения и промышленных предприятий Соликамско-Березниковской агломерации.

Площадь полигона составляет более 6 га. Общая ёмкость объекта превышает 1 млн тонн отходов.

«Полигон оборудован современным оборудованием и отвечает требованиям экологической безопасности. Применены технологии, исключающие негативное воздействие на окружающую среду. Двухслойная изоляционная система надёжно защищает грунтовые воды и атмосферу от токсичных соединений», — отметили в ведомстве.

Кроме того, здесь были оборудованы новые участки, предназначенные для складирования отходов, устроены накопительные пруды для ливнестоков и очищенных сточных вод, построены современные канализационно-насосные станции и очистные сооружения. Старая свалка была частично восстановлена, что позволило уменьшить потенциальное загрязнение окружающей среды. За состоянием почв и воздуха следит круглосуточная автоматизированная система мониторинга.

