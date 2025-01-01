Строительство межвузовского кампуса в Перми профинансирует ВЭБ.РФ Госкорпорация направит на реализацию проекта 14,6 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Фото: АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края»

Госкорпорация ВЭБ.РФ подписала кредитный договор с ООО «Кампус Парма», в соответствии с которым направит 14,6 млрд руб. на строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы», которое идёт в микрорайоне Камская долина в Перми.

В пресс-службе ВЭБ.РФ пояснили, что средства будут направлены на возведение пяти корпусов общежитий, двух гостиничных корпусов для преподавателей, учебно-лабораторного корпуса с технопарком, конференц-центра и физкультурно-оздоровительного центра.

Кроме того, в роли агента правительства РФ госкорпорация проводит экономическую экспертизу финансовой модели проекта и юридическую экспертизу концессионного соглашения.

Напомним, общая стоимость проекта по строительству межвузовского кампуса в Перми составляет 41,3 млрд руб. Почти половина из них — капитальный грант в размере 19,7 млрд руб., включая федеральный — 12,3 млрд руб. До конца декабря на участке площадью 21,5 га планируется построить здания общей площадью 161,5 тыс. кв. м, в том числе общежития на 4760 человек и гостиницу на 329 мест.

Как отметил управляющий директор ВЭБ.РФ Николай Борисенко, реализация проекта по строительству «Будущего Пармы» позволит принципиально улучшить условия для учёбы, исследований и жизни тысяч студентов и преподавателей, создать точку притяжения для ведущих ученых и бизнеса, ориентированного на кадры и разработки, создаваемые в кампусе.

«Кампус в Перми — третий объект наряду с кампусами в Челябинске и Архангельске, реализуемый при финансовой поддержке ВЭБ.РФ», — добавил он.

Добавим, что по поручению президента РФ Владимира Путина в России создаётся сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведёт Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

