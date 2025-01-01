На пермский рынок стройматериалов может зайти ещё одна федеральная сеть Строительство отдельного ТЦ пока не планируется Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пермский рынок может зайти федеральная компания, специализирующаяся на продаже стройматериалов «Петрович». Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», об этом на открытии нового торгового центра в Екатеринбурге на прошлой неделе рассказал директор развития сети на Урале Дамир Боголюбов.

В пресс-службе компании отметили, что в Перми пока не планируется строительство отдельного строительно-торгового центра.

Помимо столицы Прикамья, «Петрович» намерен открыть магазины в Челябинске и Тюмени.

Согласно информации на официальном сайте компании, она была основана в 1995 году в Санкт-Петербурге. На данный момент управляет 43 торговыми точками в СЗФО и ЦФО, в том числе 21 строительным ТЦ и 22 магазинами «Петрович.Рядом», а также владеет металлобазой, производственными площадками и распредцентрами. Является одним из лидеров на российском рынке. В прошлом году выручка группы компаний выросла на 17% по сравнению с 2023 годом, до 181 млрд руб.

