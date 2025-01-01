На пермский рынок стройматериалов может зайти ещё одна федеральная сеть
Строительство отдельного ТЦ пока не планируется
На пермский рынок может зайти федеральная компания, специализирующаяся на продаже стройматериалов «Петрович». Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», об этом на открытии нового торгового центра в Екатеринбурге на прошлой неделе рассказал директор развития сети на Урале Дамир Боголюбов.
В пресс-службе компании отметили, что в Перми пока не планируется строительство отдельного строительно-торгового центра.
Помимо столицы Прикамья, «Петрович» намерен открыть магазины в Челябинске и Тюмени.
Согласно информации на официальном сайте компании, она была основана в 1995 году в Санкт-Петербурге. На данный момент управляет 43 торговыми точками в СЗФО и ЦФО, в том числе 21 строительным ТЦ и 22 магазинами «Петрович.Рядом», а также владеет металлобазой, производственными площадками и распредцентрами. Является одним из лидеров на российском рынке. В прошлом году выручка группы компаний выросла на 17% по сравнению с 2023 годом, до 181 млрд руб.
