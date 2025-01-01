В Прикамье созданы чаты для общения жителей с управляющими организациями Обратиться в УК можно через мессенджер Мax Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае появились общедомовые чаты, в которых жители многоквартирных домов могут напрямую общаться с управляющими организациями региона. Они созданы в национальном мессенджере МАХ, присоединиться к чатам можно через личный кабинет в приложении «Госуслуги Дом», сообщает пресс-служба краевого правительства.

Разработчики совместно с минстроем РФ проводят переход в новое приложение при участии всех субъектов РФ и управляющих организаций. В чатах предусмотрены полезные отраслевые сервисы. Кроме того, в них встроены инструменты защиты от мошеннических действий.

Поясняется, что в общедомовых чатах жители могут решать касающиеся их домов проблемы, обсуждать решения перед организацией общего собрания собственников, оставлять заявки в АДС. В чат-боте приложения «Госуслуги Дом» жителям будут напоминать о сроках передачи показаний и платы за жилищно-коммунальные услуги, а также информировать о важных событиях в доме.

Приложения «Госуслуги Дом» и Мax доступны для бесплатного скачивания пользователям устройств на платформах Android и iOS.

