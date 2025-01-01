Директор Коми-Пермяцкого драматического театра удостоен государственной награды Владимир Путин отметил Анатолия Четина медалью за труды в искусстве и культуре Поделиться Твитнуть

Фото: сайт ГКБУК «Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почёта» драматический театр им. М. Горького»

Директор ГКБУК «Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почёта» драматический театр им. М. Горького» Анатолий Четин удостоен медали «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий Указ президента России Владимира Путина был подписан 2 декабря. Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

«Эта высокая государственная награда — признание многолетней работы Анатолия Пахомовича, его верности театру и огромного личного вклада в сохранение и развитие коми-пермяцкой культуры. Под его руководством театр не только бережно хранит традиции, но и смело ищет новые творческие формы, оставаясь живым центром культурной жизни», — отметила министр.

Она также обратила внимание, что национальный театр играет особую роль в год 100-летия Коми-Пермяцкого округа, коллектив, репертуар и заслуги театра являются большим богатством культуры региона. В этом году театр представил насыщенную программу, позволяющую познакомиться с яркой и самобытной культурой коренного народа Прикамья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.