За ноябрь самозапрет на заключение кредитных договоров установили 33,4 тысячи прикамцев Большинство сделали это через Госуслуги

Константин Долгановский

За ноябрь 33,4 тыс. жителей Пермского края установили самозапрет на заключение кредитных договоров. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, через Госуслуги самозапрет установили 25 тыс. человек, через МФЦ — 8,4 тыс. человек.

По итогам ноября 2025 года в России число граждан, имеющих действующий самозапрет на получение кредитов, достигло 16,17 млн. С марта по ноябрь текущего года 876,1 тыс. человек решили отменить свой самозапрет.

Среди регионов страны наибольшее количество установленных самозапретов в ноябре зафиксировано в Москве (152,3 тыс.), Московской области (94,9 тыс.), Санкт-Петербурге (77,8 тыс.), Республике Башкортостан (54,9 тыс.) и Краснодарском крае (50,8 тыс.).

При этом самые высокие темпы прироста общего числа самозапретов в ноябре по сравнению с октябрём среди лидеров наблюдались в Республике Башкортостан (+34,2%), Кировской (+30,6%), Свердловской (+29,4%) и Волгоградской (+24,1%) областях, а также в Республике Татарстан (+23,2%). В Москве рост за месяц составил 10,8%.





