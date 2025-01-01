Спрос на глэмпинги в Прикамье вырос на 78% Количество бронирований также показало значительный рост Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по ноябрь 2025 года в Прикамье вырос спрос на глэмпинги. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года рост составил 78%. Количество бронирований увеличилось на 66%. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на «Авито Путешествия».

С начала года средняя стоимость аренды домика в глэмпинге на территории Пермского края составила 8,6 тыс. руб. в сутки. При этом большинство гостей бронировали проживание на две ночи. Чаще всего в домиках в этом году гости размещались втроём.

Среди всех российских регионов интерес по сравнению с прошлым годом сильнее всего вырос в Татарстане, Нижегородской и Самарской областях. Чаще всего в таких домиках отдыхали гости в Московской области (21% от всех бронирований), Татарстане, Карелии, Краснодарском крае и Свердловской области.

