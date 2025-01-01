За сутки в Прикамье произошло семь пожаров
Три из них случились в краевой столице
За сутки — 3 декабря 2025 года — на территории Пермского края было ликвидировано 7 пожаров. Из которых три — в Перми, два — в Пермском муниципальном округе, по одному — в Краснокамском и Губахинском муниципальных округах. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Пострадавших и погибших нет.
Для стабилизации пожарной обстановки 3 декабря в регионе работала 201 профилактическая группа. В ходе рейдов:
— проведено 1 695 обходов мест проживания граждан,
— проинструктировано по мерам пожарной безопасности 3 027 человек,
— распространено 2 456 листовок и памяток.
При обнаружении признаков пожара незамедлительно звоните по номерам: «101», «112» или «01». В населённых пунктах и на приусадебных участках запрещено использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально оборудованных мест, а также сжигать мусор, сухую траву, листву и другие отходы. Собственники земельных участков, включая садовые и огородные, обязаны своевременно убирать мусор, удалять сухую растительность и проводить покос травы.
