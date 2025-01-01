На улице Куйбышева в Перми открылся обновлённый офис банка ВТБ Он находится в бизнес-центре Green Plaza Поделиться Твитнуть

Елена Майорова / ВТБ

В Свердловском районе Перми состоялось торжественное открытие обновлённого офиса банка ВТБ. Отделение нового формата расположено на ул. Куйбышева 95Б, в бизнес-центре Green Plaza.

Особенность офиса — современный дизайн и технологичные решения для комфортного обслуживания клиентов. В отделении представлены мягкие зоны с удобной мебелью для ожидания и обслуживания, для обсуждения конфиденциальных вопросов оборудована отдельная переговорная комната. Офис работает в будние дни с 10:00 до 19:00, задержавшиеся посетители могут воспользоваться банковскими терминалами на входе, которые работают круглосуточно.

В отличие от офисов старого формата, здесь нет привычных перегородок или иных «барьеров» — всё взаимодействие между сотрудником и клиентом проходит за круглым столом на удобных мягких диванах. Кроме того, пространство офиса поделено на зоны. «Задача нового формата — быть ближе к клиенту, сделать так, чтобы ему было также комфортно, как дома», — отметил Владимир Стрельников, управляющий банка ВТБ в Пермском крае.

В отделении проводят банковские операции с физическими лицами, включая сотрудников кластеров «Пермских моторов» и близлежащих предприятий. Владимир Стрельников подчеркнул, что большинство работников заводов обслуживаются именно здесь. Кроме того, по соседству с новым офисом находится Совет ветеранов «Пермских моторов».

Сейчас банк активно обновляет свои офисы не только в Перми, но и в других муниципалитетах региона. «Наша задача — сделать все офисы банка ВТБ светлыми, просторными, удобными как для клиентов, так и для наших сотрудников», — подчеркнул Владимир Стрельников.

В этом году в Пермском крае уже открылось восемь офисов подобного формата. В следующем году запланирована реновация ещё семи отделений банка ВТБ.

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). erid: 5C7FMwReQKpJ3U8ftHtCH3jmZKfJR1uucj6PPHErnc1STJpkfsLwwkrR7UsUgj7d

