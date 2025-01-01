В Прикамье предотвратили ввоз заражённой древесины в Омскую область В продукции нашли жука-усача Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

Чусовской городской суд 20 ноября привлёк ООО «Горнозаводский лесокомбинат», занимающееся заготовкой и распиловкой древесины, к административной ответственности за ненадлежащее хранение лесоматериалов с признаками заражения. Партия планировалась к поставке в Омскую область. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В октябре по согласованию с прокуратурой Прикамья в отношении компании была проведена внеплановая документарная проверка. Досмотр и экспертиза Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» показали, что в материалах есть карантинные вредители — большой чёрный еловый усач (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim) и чёрный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis (Olivier)).

Поскольку компания не изолировала заражённую продукцию от другой древесины и не направила в Управление Россельхознадзора извещение об обнаружении признаков заражения, суд привлёк ООО к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ и назначил штраф.

Ранее компания уже дважды привлекалась к ответственности за подобное нарушение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.