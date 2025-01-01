В Перми прокуратура уличила компанию в мошенничестве со средствами на капремонт Ущерб превысил 8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Индустриального района Перми провела проверку соблюдения правовых норм при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Во время инспекции были обнаружены признаки мошеннических действий со стороны компании-подрядчика, ответственной за ремонтные работы в одном из жилых домов. В частности, была завышена цена использованных строительных материалов, что привело к хищению средств в размере, превышающем 8 млн руб. Название фирмы в прокуратуре не уточнили.

Документы прокурорской проверки переданы в следственные органы, чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности. По итогам рассмотрения этих материалов возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура.

