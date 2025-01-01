Пермяка осудили за попытку получить деньги осужденного бизнесмена Мужчину отправили в колонию общего режима Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми вынесли приговор 48-летнему мужчине, признав его виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как установил суд, пермяк и его сообщник, сговорившись, решили похитить деньги у своего общего знакомого-предпринимателя, который отбывает срок за дачу взятки. Через адвоката осужденного они предложили свои «услуги» по передаче якобы необходимой взятки в размере 1 млн руб. должностному лицу ФСИН для улучшения условий содержания. При этом они заведомо знали, что передавать деньги чиновнику не собираются.

Однако адвокат сообщил об этом в Управление ФСБ по Пермскому краю и оказывал содействие в рамках оперативных мероприятий.

В одном из кафе Перми 23 июля адвокат передал муляж денег в размере 1 млн руб. человеку, который действовал по просьбе преступников, не подозревая об их истинных намерениях. После получения суммы человек попытался скрыться, но его задержали.

Во время следствия осуждённый заключил соглашение о сотрудничестве, активно помогая в разоблачении соучастника. Уголовное дело в отношении последнего было выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении в суде.

В итоге суд, учтя обстоятельства дела и смягчающие обстоятельства, приговорил обвиняемого к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. На период следствия ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Приговор пока не вступил в законную силу.

