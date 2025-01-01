На 24% вырос спрос на квартиры на вторичном рынке Перми Средняя цена за квадратный метр в октябре составила 104 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Платформа «Авито Недвижимость» опубликовала итоги октября 2025 года по вторичному рынку жилья в России. С начала года объём предложения вырос на 14%: наибольший прирост зафиксирован в сегменте трёхкомнатных квартир — на 15%, однокомнатных и двухкомнатных — на 14%, студий — на 11%.

Самое значительное увеличение предложения по сравнению с январём 2025 года наблюдалось в Барнауле (+43%), Ижевске (+37%), Воронеже (+29%), Нижнем Новгороде (+28%), Омске (+26%), а также в Казани, Иркутске и Улан-Удэ (по +25% в каждом городе). В Москве за тот же период предложение выросло на 9%, в Перми — на 15%. В Перми также отмечен рост по отдельным категориям: однокомнатные квартиры — на 15%, двухкомнатные — на 5%, трёхкомнатные — на 18%, студии — сразу на 48%. При этом спрос на квартиры во вторичке вырос на 24% по сравнению с началом года и на 6% по сравнению с октябрем 2024 года.

В целом положительная динамика предложения зафиксирована в 35 из 40 городов, охваченных исследованием. При этом за год объём предложения готового жилья в стране сократился на 5%, но по итогам октября зафиксирован месячный рост на 1%.

«Несмотря на небольшое снижение числа сделок в октябре по сравнению с сентябрём, по активности пользователей видно, что рынок продолжает оживать. Это говорит о формировании отложенного спроса, который может реализоваться в ближайшие месяцы при благоприятных условиях. Стабильно высокий уровень сделок подтверждает, что рынок в целом адаптировался, однако колебания от месяца к месяцу показывают, что устойчивый баланс пока не достигнут», — отметил Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в России выросла за год на 4% и на 2% — с начала 2025 года. В Перми средняя цена за квадратный метр в октябре составила 104 тысячи рублей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.