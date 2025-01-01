Завершены съёмки сериала по роману пермского писателя Алексея Иванова Сюжет разворачивается в постапокалиптическом Магнитогорске Поделиться Твитнуть

фото онлайн-кинотеатра Okko со станицы в VK/Юлия Зайцева

Стриминговый сервис Okko и продюсерская компания «Среда» объявили о завершении съёмок сериала по мотивам нового романа Алексея Иванова «Вегетация». Об этом сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева.

Роман «Вегетация» Алексея Иванова поступил в продажу в ноябре 2024 года, съёмки завершились спустя год. Продюсер писателя назвала это самой быстрой экранизацией в истории российского кино. Восьмисерийную фантастическую драму, сюжет которой разворачивается в постапокалиптическом Магнитогорске, сняли на плёнку.

Над сериалом трудились режиссёр Максим Свешников и оператор Илья Авербах, сценарий и общее руководство проектом осуществлял Илья Тилькин. Продюсерскую команду возглавили Иван Самохвалов, Александр Цекало (компания «Среда»), Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская (Okko). Ключевые роли получили Алексей Серебряков, Денис Косиков и Ксения Трейстер.

«С большим уважением, симпатией и интересом отношусь к тому, что пишет Алексей Иванов — этот его роман обязателен к прочтению. Это фэнтези, и реализация сериала в этом жанре предполагает наличие богатой фантазии у его создателей — надеюсь, что нам её хватило. При работе с плёнкой у артиста нет возможности сниматься по 10 дублей — мы заходили в кадр и старались сделать всё с первого-второго раза», — отметил Алексей Серебряков.

Дату премьеры Okko объявит позже.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.