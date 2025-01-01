Агропредприятие из Прикамья завершило второй этап строительства молочно-товарной фермы Это создаст около 80 новых рабочих мест Поделиться Твитнуть

В Верещагинском округе сельхозпредприятие ООО АП «Заря Путино» завершилось возведение второй очереди современного животноводческого комплекса по производству сырого молока. Крупнейшую в регионе молочно-товарную ферму на 3,7 тыс. голов предприятие строит в три этапа.

С рабочим визитом ООО АП «Заря Путино» в среду, 3 декабря, посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Главе региона представили новую молочную ферму, которая рассчитана на 1,2 тыс. голов крупного рогатого скота, с телятником и доильным залом.

По словам директора ООО Агропредприятие «Заря Путино» Армена Киракосяна, завершение второго этапа строительства комплекса позволит дополнительно производить 3-7 тыс. литров молока в день. Кроме того, реализация проекта создаст около 80 новых рабочих мест. Также это положительно сказывается на борьбе с борщевиком, поскольку на этой территории поля обрабатываются.

Напомним, первый этап масштабного инвестиционного проекта — коровник на 1115 голов крупного рогатого скота — был реализован в 2024 году. Завершение строительства третьей очереди животноводческого комплекса запланировано на 2027 год. Общая стоимость инвестпроекта составляет 2 млрд руб., а его реализация увеличит объёмы производства сырого молока до 90 т в сутки. При этом продукция ООО АП «Заря Путино» будет поставляться на местные предприятия и молочные комбинаты соседних регионов. Для реализации инвестпроекта агропредприятие регулярно пользуется поддержкой со стороны властей.

Во время визита Дмитрий Махонин поблагодарил сотрудников «Заря Путино» за труд, верность делу и обеспечение продовольственной безопасности края и наградил коллектив благодарственным письмом.

«Подобные инвестпроекты — знаковые и уникальные. Гордо видеть, что отрасль сельского хозяйства развивается, несмотря на различные вызовы», — подчеркнул губернатор.

