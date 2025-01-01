Жильцы дома в Перми добились возвращения важного для безопасности прохода Один из собственников приобрёл помещение эвакуационного выхода Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Жильцам многоквартирного дома в Свердловском районе Перми удалось через суд добиться возвращения в состав общего имущества важного для безопасности прохода. Об этом рассказали в пресс-службе краевого суда.

В ходе разбирательства было установлено, что в 2022 году один из жильцов приобрел нежилые помещения в доме общей площадью 69,9 кв. м. Одно из них площадью 10,5 кв. м являлось сквозным проходом.

«Оно являлось эвакуационным выходом, через который осуществляется проход в целях соблюдения требований пожарной безопасности, относилось к общему имуществу дома. ТСЖ «Серебрянский 7» обратилось в суд, требуя вернуть помещение. Дополнительным аргументом стало то, что в этом же помещении расположен распределительный щит с силовыми кабелями, питающими весь подъезд», — отметили в суде.

ТСЖ обратилось в Свердловский районный суд, признавший за собственниками право общей долевой собственности на спорный объект. Решение устояло в апелляции в Пермском краевом суде, обратившем внимание на то, что блокировка сквозного прохода создаёт прямую угрозу жизни и здоровью людей в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации, а затем и в вышестоящем суде.

