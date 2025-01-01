В Пермском округе отремонтировано третье здание детского санатория «Орлёнок» Также благоустроена территория учреждения Поделиться Твитнуть

В детском санатории «Орлёнок» в Усть-Качке Пермского муниципального округа завершены работы по капитальному ремонту пищеблока, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В одноэтажном корпусе подрядная организация заменила окна и двери, кровлю, также обновлён фасад здания. Большую часть работ составила замена систем электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, выполнена внутренняя отделка помещений.

Санаторий входит в состав Краевой детской клинической больницы, санаторно-курортное лечение в «Орлёнке» проходят ребята в возрасте от 4 до 17 лет. В администрации санатория пояснили, что для детей организовано шестиразовое питание. Ребята едят за индивидуальными диетическими столами, которые адаптированы под разные заболевания.

В Управлении капитального строительства Прикамья рассказали, что пищеблок стал третьим зданием санатория, в котором прошло обновление. Так, в 2024 году были отремонтированы спальный и лечебный корпуса. Осенью текущего года была благоустроена территория «Орлёнка».

Добавим, что по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина по краевой программе «Качественное здравоохранение» и при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» с 2024 года в регионе проходят ремонты учреждений здравоохранения. С прошлого года в Прикамье обновлено 16 поликлиник, больниц и стационаров.

«Сейчас обновляем около 40 медобъектов края, в том числе в больницы и поликлиники в Перми, Соликамске, Верещагино, Гремячинске, Оханске и Карагае», — сообщил в своих социальных сетях Дмитрий Махонин.

