Обновлённый участок на Слудской горке в Перми обещают открыть в декабре На территории появится смотровая площадка

В Перми в декабре намечено открытие реконструированной зоны на Слудской горке, расположенной возле перекрёстка улиц Попова и Петропавловской. В верхней части территории появится обзорная платформа с качелями, а в нижней — рекреационная зона с парклетами.

По информации МКУ «Пермблагоустройство», работы находятся в процессе выполнения, их планируется завершить приблизительно к 10 декабря.

Процесс благоустройства в районе пересечения улиц Попова и Петропавловской стартовал в августе. Сейчас на территории высажены деревья, кустарники и многолетние цветы, а также заменены газоны.

В прошлую зиму Слудская горка служила местом для катания на тюбингах. В связи с этим власти Перми ввели запрет на использование стихийных и небезопасных горок, после чего было решено разместить здесь кустарники.

Отметим, реконструкция Слудской горки и прилегающей территории вызвала критику со стороны местных жителей, общественников и экологов. Они выступили против благоустройства в том виде, в каком оно началось, и просили не вырубать деревья, посаженные на этой территории.

