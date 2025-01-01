Полиция Пермского края задержала мужчину, уснувшего в угнанном автомобиле Ему грозит уголовная и административная ответственность Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае мужчина угнал автомобиль сводного брата в состоянии алкогольного опьянения и уснул в нём. Полицейские его задержали и вернули транспортное средство законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение без цели хищения) и составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за вождение в нетрезвом виде.

Как рассказали в краевом МВД, 39-летний житель Бардымского муниципального округа заявил в полицию о пропаже автомобиля «Лада Гранта». Он рассказал, что припарковал машину у школы в одном из посёлков округа, где он выполняет строительные работы. Полиция обнаружила пропавший автомобиль на обочине кругового движения трассы Пермь—Березники. В нём спал 36-летний сводный брат заявителя.

Выяснилось, что мужчины вместе работали на школьной стройке, а в день пропажи автомобиля вся бригада после трудового дня распивала спиртные напитки. Хозяин авто с приятелем решили съездить домой на такси, подозреваемый отказался, но после отъезда брата взял ключи от его машины и поехал домой. На круговом движении машину занесло, и он съехал с дороги.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.