В Прикамье раскрыли канал контрабанды огнестрельного оружия Возбуждено уголовное дело

Фото предоставлено пресс-службой УФСБ России по Пермскому краю

В Прикамье сотрудники регионального УФСБ России и Пермской таможни обнаружили и пресекли канал контрабанды огнестрельного оружия и его составных частей за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.

«В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий у жителей Перми изъяты из незаконного оборота составные части автомата и ручного пулемёта Калашникова, которые планировались к незаконной поставке за рубеж в целях последующей реализации», — сообщили в ведомстве.

В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела по признакам преступления по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. В рамках расследования проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

В сентябре пермские таможенники пресекли попытку контрабанды продукции военного назначения через таможенную границу ЕЭС в Беларусь. Среди запрещённой к вывозу продукции нашлось более 2 тыс. патронов и полнолицевые маски.

