В Прикамье раскрыли канал контрабанды огнестрельного оружия
Возбуждено уголовное дело
В Прикамье сотрудники регионального УФСБ России и Пермской таможни обнаружили и пресекли канал контрабанды огнестрельного оружия и его составных частей за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.
«В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий у жителей Перми изъяты из незаконного оборота составные части автомата и ручного пулемёта Калашникова, которые планировались к незаконной поставке за рубеж в целях последующей реализации», — сообщили в ведомстве.
В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела по признакам преступления по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. В рамках расследования проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий.
В сентябре пермские таможенники пресекли попытку контрабанды продукции военного назначения через таможенную границу ЕЭС в Беларусь. Среди запрещённой к вывозу продукции нашлось более 2 тыс. патронов и полнолицевые маски.
