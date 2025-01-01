В Пермском крае перед судом предстанет обвиняемый в убийстве двух человек Преступление было совершено зимой 2025 года Поделиться Твитнуть

Следователи Верещагинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении жителя п. Северный Коммунар, который обвиняется в причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, и убийстве двух человек.

Как установило следствие, обвиняемый 1989 г.р. в январе 2025 года во время распития спиртных напитков с отцом бывшей сожительницы на почве конфликта нанёс тому по ноге удар обухом топора. Травма квалифицируется как вред здоровью средней тяжести, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

В феврале ситуация повторилась, между мужчинами вновь возник конфликт, и обвиняемый нанёс мужчине множественные удары по телу и голове, от которых последний скончался на месте происшествия. Свидетелем преступления стала мать потерпевшего, ее обвиняемый убил. Тела он спрятал в сундуке и скрылся.

В ведомстве сообщили, что во время расследования фигурант уголовного дела находился под стражей. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.