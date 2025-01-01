Жительницу Пермского края оштрафовали за попытку пронести ножницы в здание суда Запрещённый предмет находился в сумке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жительницу Добрянки оштрафовали за то, что при ней были найдены ножницы, когда она входила в здание суда. Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, они были найдены в ходе осмотра в одном из отделений сумки.

«Посетительница судебного участка была ознакомлена с правилами организации пропускного режима и предупреждена о правовых последствиях за умышленное сокрытие колюще-режущих и иных запрещённых к проносу в здание суда предметов. На вопрос судебного пристава по ОУПДС о наличии таковых женщина ответила отрицательно. Однако в ходе осмотра имеющейся при ней сумки в одном из отделений были обнаружены маникюрные ножницы», — отметили в ведомстве.

На женщину составили протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила». Суд признал её виновной и назначил штраф.

В ГУФССП напоминают, что в здание суда в целях обеспечения безопасности работников и посетителей нельзя проносить взрывчатые вещества, начинённые ими предметы, огнестрельное и травматическое оружие, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, ядовитые и отравляющие вещества.

