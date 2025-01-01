В Перми из-за электропроводки вспыхнул пожар в Детско-юношеском центре Никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ГУ МЧС России по Пермскому краю

Утром 3 декабря в Перми случился пожар в Детско-юношеском центре на ул. Давыдова. До приезда пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Пермскому краю было эвакуировано 436 человек, в том числе 410 детей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, прибывшие на место огнеборцы предотвратили распространение огня в здании. Сейчас устанавливаются площадь и причина пожара.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за электропроводки. Во время инцидента никто не пострадал.

После происшествия прокуратура Индустриального района Перми организовала проверку по факту возгорания. Надзорное ведомство проверит, как соблюдались требования законодательства по обеспечению безопасности при организации деятельности учреждения.

