Пермяки назвали главные причины «тихого увольнения» С таким феноменом сталкивались 27% компаний города Поделиться Твитнуть

В Перми с феноменом «тихого увольнения» — когда сотрудник формально остаётся на работе, но снижает вовлечённость и инициативу — сталкивались 27% компаний. Об этом сообщает SuperJob.

Как правило, работодатели в первую очередь стараются наладить диалог: так поступают 76% опрошенных HR-специалистов. У трети компаний (33%) практикуют смену задач или даже предложение перейти на другую должность. В каждой четвёртой организации подобное поведение становится поводом для пересмотра функционала сотрудника.

Однако применяются и более жёсткие меры: 20% работодателей прекращают выплату премий и бонусов, 11% ограничивают доступ к обучению за счёт компании, а 9% в итоге увольняют сотрудника официально.

Согласно опросу экономически активных жителей Перми, главные причины «тихого увольнения» — эмоциональное выгорание (51%) и отсутствие карьерных перспектив (46%).

Другие версии респондентов:

— 16% считают, что сотрудник таким образом пытается добиться повышения зарплаты или премии;

— 12% полагают, что человек уверен в лёгком поиске новой работы;

— 9% указывают на неэффективное руководство и плохую организацию процессов;

— 8% предполагают, что у сотрудника есть вторая работа.

Гендерные и возрастные различия тоже заметны. Женщины чаще мужчин связывают «тихое увольнение» с выгоранием (55% против 46%). Молодёжь до 35 лет чаще объясняет поведение усталостью (53%), чем старшие коллеги.

Респонденты с высшим образованием чаще отмечают выгорание, отсутствие карьерного роста и видят в «тихом увольнении» способ давить на работодателя ради повышения зарплаты. Те, у кого среднее профессиональное образование, чаще считают, что сотрудник просто уверен в быстром трудоустройстве в другом месте.

Особая картина — у высокооплачиваемых работников (доход от 150 тыс. рублей в месяц). Для них главная причина — отсутствие карьерных перспектив (56%). Выгорание указывают реже — 49%. При этом они вдвое чаще других (26%) полагают, что «тихое увольнение» — это тактика для получения дополнительных выплат.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.