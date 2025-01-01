На СВО погиб житель Прикамья Григорий Горбунов С ним простятся 4 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского округа

Во время спецоперации на Украине погиб Григорий Горбунов, который проходил службу в 30-й отдельной мотострелковой бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Об этом сообщили в администрации Очёрского округа на официальной странице в соцсетях.

Григорий Горбунов родился 6 января 2003 года в с. Нижний Лып Большесосновского района. В январе 2012 года его семья перебралась в д. Наберухи в Очёрском районе. Мальчик получил образование в Нововознесенской школе.

В июне 2023 года он окончил Чайковский техникум промышленных технологий и управления, получив специальность сварщика. Затем трудился слесарем по ремонту сельскохозяйственной техники в ООО «Восход-Агро».

Весной 2023 года его призвали на военную службу. На СВО он был оператором противотанковых управляемых ракет взвода огневой поддержки. Служил в звании рядового.

Обстоятельства гибели солдата не раскрываются. Администрация Очёрского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким.

Прощание с Григорием Горбуновым состоится 4 декабря в Нововознесенском доме культуры (ул. Мира, 15) в 12:00. Гражданская панихида начнется в 12:30, а отпевание — в 13:00.

