В Прикамье за 2025 год выявили 559 случаев злокачественных новообразований

За первые десять месяцев 2025 года в Пермском крае выявлено 559 случаев злокачественных новообразований. Об этом изданию «Пятница» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, у 65% пациентов заболевание было диагностировано на ранних — первой или второй — стадиях.

Кроме того, в минздраве отметили рост числа телемедицинских консультаций: на ноябрь 2025 года их проведено около 60 тыс. К концу года этот показатель, по прогнозам, достигнет 70-75 тыс. Структура обращений остаётся схожей с прошлогодней: наибольший спрос — на телеконсультации по офтальмологии, кардиологии и онкологии.

