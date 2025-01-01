Туры из Перми в Египет резко упали в цене Стоимость путёвки начинается от 37,6 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

В конце 2025 года поездки в Египет из Перми стали более доступными по цене. Согласно данным пермского турагентства «А-Тур», отдохнуть в Египте по программе «всё включено» теперь можно начиная с 37,6 тыс. руб. за одного туриста. Для сравнения, аналогичный отпуск в Сочи будет стоить дороже — от 48,3 тыс. руб. на человека.

На сайте агентства указано, что тур из Перми в Хургаду, запланированный на 16 декабря и длящийся 9 ночей, обойдётся минимум в 75,1 тыс. руб. за двоих. В эту цену включены авиабилеты, размещение в отеле, трансфер от аэропорта до отеля и обратно, питание и страховой полис.

Отмечается также, что десятидневные туры в Шарм-эш-Шейх предлагаются по цене от 82,6 тыс. руб. на двоих.

