Мигрантам в Пермском крае запретят работать курьерами Указ вступит в силу 1 января 2026 года

Максим Артамонов

На сайте правительства Прикамья опубликован проект указа губернатора Пермского края Дмитрия Махонина об установлении на 2026 год запрета иностранным гражданам с патентами работать в отдельных сферах деятельности.

В частности, с 1 января 2026 года хозяйствующим субъектам Пермского края запрещается привлекать к работе иностранных граждан курьерами, а также в сферах образования и здравоохранения.

Кроме того, для мигрантов с патентами установлен запрет на работу в добыче нефти и нефтяного (попутного) газа, производстве нефтепродуктов, в отдельных видах торговли, перевозке опасных грузов, водителями автобусов и таксистами.

Напомним, ранее стало известно, что ежемесячная стоимость патента на 2026 год для иностранных граждан, трудоустроившихся в Пермском крае, с 1 января увеличится до 8,1 тыс. руб. На пленарном заседании краевого Законодательного собрания принят проект закона о корректировке регионального коэффициента.

На текущий год коэффициент составлял 2,2809, стоимость патента — 7,1 тыс. руб. С принятием законопроекта коэффициент на 2026 год увеличен до 2,3858.

