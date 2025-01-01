В Прикамье рыбак провалился под лёд и погиб Это произошло на пруду у села Верх-Юсьва Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

В Кудымкарском муниципальном округе, на пруду у села Верх-Юсьва, произошёл трагический случай: местный житель провалился под лёд и погиб. Его тело извлекли спасатели аварийно-спасательного формирования. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.

МЧС России напоминает:

— не выходите на лёд в период, когда он ещё не окреп, и не допускайте этого со стороны детей;

— рыбалка на непроверенном, тонком льду чрезвычайно опасна и может стоить жизни.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.