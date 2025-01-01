Порядка 30% пермяков активно пользуются нейросетями Из них 28% используют ИИ исключительно в быту Поделиться Твитнуть

Компании МТС AdTech и «Медиалогия» провели исследование, посвящённое использованию искусственного интеллекта россиянами, включая жителей Пермского края. Согласно результатам, 31% пермяков уже применяют нейросети — как в личных, так и в профессиональных целях.

Из них 28% используют ИИ исключительно в быту, 3% — только для работы. При этом 38% респондентов из региона сообщили, что не пользуются нейросетями вовсе. Несмотря на разный уровень вовлечённости, подавляющее большинство жителей Прикамья относятся к технологиям искусственного интеллекта позитивно.

На работе пермяки чаще всего задействуют нейросети для написания и редактирования текстов (22%), а также для поиска информации и аналитики. В личной жизни ИИ чаще всего выступает в роли «умного помощника»: 26% опрошенных используют его для получения ответов на вопросы, а 19% — как творческий инструмент для генерации изображений, аватаров или видео.

Среди пользователей нейросетей в Пермском крае преобладают женщины — 53% против 47% мужчин. В среднем работа с текстами занимает около пяти минут, а создание изображений — примерно 13 минут.

Активнее всего ИИ применяют люди до 24 лет (25%) и 35-44 лет (22%). Менее активны пользователи 25-34 лет (13%) и 45-54 лет (17%). При этом интерес к нейросетям есть и у старшего поколения: каждый десятый респондент в возрасте от 55 лет и старше использует их регулярно.

Среди активных пользователей каждый десятый является самозанятым, инвестором или владеет собственным бизнесом, а каждый третий имеет доход выше среднего по стране.

