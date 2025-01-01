Каждый второй житель ПФО планирует «работать из отпуска» в 2026 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно совместному опросу сервисов Авито Путешествия и Авито Работа, половина работающих респондентов из Приволжского федерального округа намерены в 2026 году совмещать путешествие с удалённой работой: 10% уже определились с направлением, а ещё 40% находятся в поиске подходящего варианта.

Большинство опрошенных — 49% — отдают предпочтение южным регионам: Сочи, Краснодару, Крыму и другим курортным местам. Кавказ привлекает 17% респондентов, Центральную Россию — 15%, Сибирь и Дальний Восток — 9%, северные регионы — лишь 5%.

Что касается идеального формата совмещения работы и отдыха, 38% мечтают трудиться с видом на море, 32% выбирают деревню с чистым воздухом, 31% — уютный небольшой город с кафе и локальной атмосферой. Ещё 26% хотели бы жить в горах — желательно в доме с камином. При этом 19% отмечают, что для них важна энергия большого города: активная жизнь, события и динамика.

Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы, отмечает: «Интерес к удалённой занятости продолжает расти. Осенью 2025 года активность соискателей на вакансии с возможностью работать из любой точки России выросла на 55% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметен рост в профессиях, легко переводимых в онлайн: у логистов — плюс 116% по откликам, у маркетологов — 107%, у SMM-специалистов — 79%. Удалёнка перестаёт быть лишь форматом работы — она становится образом жизни. А работодатели, предлагающие гибкость, становятся особенно востребованными».

По планам респондентов, большинство — 52% — проведут в таком «рабочем отпуске» несколько недель, 26% ограничатся поездкой до недели, 14% планируют уехать на один—два месяца, а 7% хотят совмещать работу и отдых весь холодный сезон.

В среднем на поездку жители Приволжья готовы потратить 72 тысячи рублей, при этом четверть из них планируют выделить свыше 100 тысяч. Что касается жилья, 41% выбирают отель или гостиницу, 22% — долгосрочную аренду квартиры или дома, 16% — посуточные квартиры, 11% планируют остановиться у друзей или родных, а 9% предпочитают краткосрочную аренду загородных домов.

