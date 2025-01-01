На 30% вырос спрос на китайские авто с пробегом в Перми Наибольшую популярность получили машины брендов Chery, Geely, HAVAL Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты «Авито Авто» изучили динамику спроса на подержанные автомобили китайских марок в предложениях дилеров и выяснили, как изменились предпочтения покупателей в Пермском крае к осени 2025 года. За это время интерес к таким машинам вырос почти на треть по сравнению с зимним периодом, а средняя цена предложения составила 1 748 000 рублей. Самой востребованной моделью стал LIFAN X60.

Согласно данным платформы, осенью 2025 года спрос на китайские автомобили с пробегом от дилеров оказался на 30,5% выше, чем зимой. Наибольшую популярность получили машины брендов Chery, Geely, HAVAL, LIFAN и OMODA. В топ-5 моделей вошли LIFAN X60, Geely Coolray, HAVAL Jolion, OMODA C5 и HAVAL F7.

По сравнению с началом года особенно заметно вырос интерес к отдельным маркам и моделям:

— Geely — на 54,1%,

— EXEED — на 44%,

— Chery — на 35%.

Особенно резкий скачок спроса зафиксирован на HAVAL F7 — в 2,1 раза, и на OMODA C5 — на 59,7%. Также значительно повысилась востребованность Geely Coolray (+46,6%) и Chery Tiggo 4 Pro (+12,5%).

На общероссийском уровне доля китайских автомобилей с пробегом в дилерских предложениях осенью 2025 года достигла 10,7%, что на 10% больше, чем годом ранее. Благодаря такому росту китайский автопром уже обогнал по этому показателю американские (7,3%), французские (6,1%) и чешские (3,2%) бренды.

