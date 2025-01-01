В Перми создан робот для борьбы с гипертонией На программу получено свидетельство Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Учёные из Пермского политеха в сотрудничестве с сотрудниками ФЦССХ им. С.Г. Суханова и ПГМУ им. Е.А. Вагнера разработали обучающий комплекс, центральным элементом которого является антропоморфный робот, играющий роль пациента с гипертонией.

Как сообщили в пресс-службе вуза, врач проводит с роботом полноценный приём, при этом система демонстрирует результаты анализа и исследований на экране, имитируя работу с современной электронной медицинской картой.

По словам доцента кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, кандидата технических наук Андрея Байдарова, алгоритмы комплекса анализируют введённые данные о пациенте, и на их основе система моделирует разные вариации, как будет развиваться болезнь у "пациента", и позволяет отработать вариации и персонализированную тактику лечения.

Анастасия Шамарина, ординатор кафедры факультетской терапии №1 ПГМУ им. Е.А. Вагнера, отмечает также, что система охватывает различные клинические сценарии и позволяет адресно работать с разными группами обучающихся.

В пресс-службе Пермского политеха рассказали, что использование тренажёров в медицинском образовании демонстрирует 11%-ный рост освоения практических навыков.

На программу получено свидетельство.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.