В Прикамье администрацию школы в Гайнах оштрафовали за школьный автобус Ученик не мог добраться до учебного заведения и пропускал уроки

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края, по факту публикации в интернете сведений об ущемлении прав ребёнка на получение образования в Гайнском округе была инициирована проверка.

Выяснилось, что в начале учебного года ученик, проживающий в отдаленном населённом пункте муниципального образования, не был обеспечен транспортом до школы. Из-за этого школьник был лишен возможности посещать занятия, ему не были предоставлены учебные материалы и не проводились уроки.

По результатам прокурорского надзора главе местной администрации было направлено представление, после рассмотрения которого выявленные нарушения были устранены.

По инициативе прокурора ответственное лицо из образовательного учреждения понесло административное наказание по факту ущемление прав и свобод учащихся (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ). Прокуратура выписала штраф 10 тыс. руб.

