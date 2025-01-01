Предприятие из Прикамья планирует выпускать двигатели для электротранспорта Устройства для беспилотников и роботов уже запущены в серийное производство Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин познакомился с производственной площадкой малой технологичной компании «Моторно». Также главе региона представили сборочный участок и испытательную лабораторию.

В настоящее время компания является разработчиком и производителем бесколлекторных электродвигателей для беспилотных летательных аппаратов и роботов. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, разработки «Моторно» используются в таких отраслях, как экологический мониторинг, сельское хозяйство, логистика.

По словам директора компании Натальи Лыковой, за год «Моторно» создала собственную линейку электродвигателей. В серийное производство уже запущены небольшие устройства мощностью до 1,5 кВт. Также к выходу в серию готовятся большие двигатели мощностью до 12 кВт. Кроме того, в дальнейшем компания планирует производить собственные контроллеры, двигатели для роботов и различных видов электротранспорта.

Наталья Лыкова добавила также, что компания активно использует меры региональной поддержки. Так, «Моторно» взяла льготный заем для субъектов малого и среднего бизнеса.

«Кроме того, участвуем в акселераторах, благодаря чему знаем обо всех инструментах поддержки и как их можно использовать», — сообщила она.

Отметим, что в 2025 году компания стала одним из финалистов акселерационной программы МТК Пермского края. Также в короткие сроки «Моторно» получила статус малой технологичной компании и резидента «Сколково».

Дмитрий Махонин высоко оценил разработки пермской компании, отметив, что за последние годы количество МТК в регионе увеличилось почти в два раза. В настоящее время на территории Прикамья работает 130 инновационных производств, для которых предусмотрены различные виды поддержки, в том числе налоговые льготы, образовательные программы и административное сопровождение.

