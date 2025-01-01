В Перми завершено расследование дела о гибели детей в результате отравления угарным газом Инцидент произошёл летом 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Перми завершено расследование дела о гибели двух подростков из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следственный отдел по Кировскому району Перми завершил расследование уголовного дела в отношении 51-летней жительницы города. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По данным следствия, женщина самостоятельно приобрела и установила в кухне своей квартиры газовый проточный водонагреватель, не обеспечив при этом необходимых мер безопасности. Затем 13 июня 2025 года она покинула город, зная, что в квартире останутся несовершеннолетние, не имевшие представления о правилах обращения с газовым оборудованием.

В результате 14 июня из-за неправильной эксплуатации прибора, закрытых окон и отсутствия притока свежего воздуха в помещении скопилось опасное количество угарного газа — значительно больше предельно допустимого. Из-за отравления двое подростков 2007 и 2010 г.р. погибли на месте происшествия. Двое других детей (2011 г.р.) были в тяжёлом состоянии доставлены бригадой скорой помощи в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

В ходе расследования следователи собрали полную доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

