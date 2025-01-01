Пермь оказалась в лидерах по окупаемости инвестиций в однокомнатные квартиры Средняя стоимость такой квартиры в Перми — 4,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь вошла в число лидеров по окупаемости инвестиций в однокомнатные квартиры среди городов-миллионников, сообщают эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы». Согласно анализу, вложение в «однушку» на вторичном рынке возвращает себя в среднем за 13,8 года — значительно быстрее, чем в столицах, и на уровне лучших показателей в стране.

Средняя стоимость такой квартиры в Перми — 4,2 млн руб., а месячная арендная ставка — 25,3 тыс. руб. При этом на продажу выставлено всего 650 объектов, что является одним из самых низких объёмов экспозиции среди 16 городов с населением свыше миллиона. На рынке аренды — 236 предложений. Такая ограниченная конкуренция формирует устойчивый спрос и обеспечивает стабильный поток арендной доходности.

Генеральный директор агентства Валерий Летенков подчёркивает:

«Пермь демонстрирует один из самых сбалансированных рынков: умеренный порог входа, высокая арендная доходность и минимальное предложение на фоне стабильного спроса. Это делает инвестиции в недвижимость здесь предсказуемыми и рациональными — особенно на фоне других миллионников».

В рейтинге окупаемости Пермь занимает верхнюю часть списка. Быстрее вернуть вложения можно лишь в четырёх городах:

— Волгоград — 12,3 года (цена 3,7 млн ₽, аренда 25 тыс. ₽);

— Новосибирск — 12,8 года (4,6 млн ₽ / 30 тыс. ₽);

— Екатеринбург — 13,1 года (5,2 млн ₽ / 33 тыс. ₽);

— Челябинск — 13,3 года (4 млн ₽ / 25 тыс. ₽).

Близкие к пермским показатели у Омска: окупаемость — 13,7 года при цене 4,1 млн ₽ и аренде 25 тыс. ₽. Число арендных предложений там — 266, что, как и в Перми, ограничивает конкуренцию и поддерживает стабильность.

В средней группе находятся Самара, Красноярск, Уфа и Ростов-на-Дону, где срок окупаемости колеблется от 14 до 15,8 лет. Несмотря на более высокую активность на рынке (от 628 до 1700 арендных объектов), доходность здесь уступает пермской.

Наименее привлекательны для инвесторов Казань, Москва и Санкт-Петербург:

— в Казани возврат инвестиций занимает около 22,2 лет (8 млн ₽ / 30 тыс. ₽);

— в Москве — 20,8 лет (16,2 млн ₽ / 65 тыс. ₽);

— в Петербурге — 16,6 лет (8,7 млн ₽ / 43,6 тыс. ₽).

Даже при огромной экспозиции (8,2 тыс. квартир в продаже в Москве, 6 тыс. — в Петербурге) высокая стоимость входа делает такие инвестиции значительно менее эффективными.

На этом фоне Пермь выглядит как компактный, но эффективный инвестиционный рынок: низкая конкуренция, устойчивый спрос, умеренная цена покупки и предсказуемая доходность делают её одной из самых привлекательных локаций среди городов-миллионников для тех, кто ищет надёжные и понятные инвестиционные сценарии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.