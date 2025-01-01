Представители «Уралкалия» примут участие в Пермском инженерно-промышленном форуме Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

«Уралкалий» выступит генеральным партнёром X Пермского инженерно-промышленного форума, который пройдёт 4-5 декабря 2025 года в Перми на площадке выставочного центра «Пермь ЭКСПО».

На площадке форума компания представит корпоративный стенд, концепция которого отражает вклад в развитие региона присутствия, а также взаимодействие с местными сообществами.

Менеджмент «Уралкалия» примет участие в заседании Совета директоров промышленных предприятий, где будут обсуждаться актуальные вопросы развития промышленного комплекса региона.

В рамках деловой программы форума представители компании примут участие в сессии, которая будет посвящена решениям для горнодобывающей отрасли.

Отдельным блоком в программе станет участие специалистов «Уралкалия» в круглом столе «Энергетика — основа инженерной мысли, жизни и производства. Проблемы преемственности инженеров-энергетиков, повышения энергоэффективности, снижения энергоёмкости производства. Пути их решения». Энергетики компании представят системный подход «Уралкалия» к внедрению ресурсосберегающих технологий и повышению эффективности энергопотребления на производстве.

Одним из ключевых мероприятий ПИПФ станет церемония официального гашения художественного почтового конверта, посвящённого 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей. На конверте изображена подземная горная выработка БКПРУ-4 — символ промышленной истории и инженерных достижений региона.

В рамках форума представители молодёжи компании посетят встречу губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с лидерами молодёжных советов предприятий. Они обсудят инициативы работающей молодёжи и актуальные вопросы развития предприятий реального сектора экономики.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Пермский инженерно-промышленный форум — это значимая профессиональная площадка, где обсуждаются ключевые вызовы и перспективы развития промышленности. Для «Уралкалия» участие в форуме — это возможность представить наш опыт внедрения современных инженерных и энергетических решений, обменяться практиками с коллегами и совместно выработать подходы к повышению эффективности и устойчивости производства.

Реклама. ПАО "Уралкалий". erid: 5C7FMwReQKpJ3U93uNkR1a7sQQJT45qcb7NzghsAS7y67QVwioGkESzqJDRkbn2b

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.