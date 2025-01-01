В Прикамье на 27% вырос спрос на складскую недвижимость Интерес к офисным помещениям снизился Поделиться Твитнуть

Согласно информации, предоставленной технологической платформой «Авито Недвижимость» в 2025 году, спрос на складские объекты в Пермском крае продемонстрировал увеличение на 27%. В то же время, интерес к приобретению офисных помещений показал снижение на 13%.

По данным аналитиков платформы, в текущем году на российском рынке наблюдается рост предложения коммерческой недвижимости: в сегменте купли-продажи — на 9%, а в сегменте аренды — на 20%. Положительная динамика затронула все основные категории: стало больше предложений по складам, офисам, торговым площадям и помещениям универсального назначения.

Предприниматели предпочитают арендовать коммерческие объекты, а не приобретать их в собственность. Этот выбор особенно заметен в отношении складов и офисов (аренда — 89% случаев) и несколько менее — в отношении помещений свободного назначения и торговых (77-78%).

В текущем году рынок коммерческой недвижимости корректируется относительно 2024 года, когда был зафиксирован рекордный спрос. На этом фоне наблюдается снижение спроса на 9% в сегменте продажи и на 14% — в сегменте аренды.

Среди различных категорий, положительная динамика спроса в целом наблюдается только в отношении складских объектов. Аренда таких помещений увеличилась на 3% в среднем по стране (показатели продаж соответствуют прошлогодним).

В ряде крупных городов России интерес к складам значительно вырос. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продажи выросли на 31%, в Пермском крае — на 27%, в Москве и Московской области — на 22%. Незначительный рост продаж также отмечен в Ростовской (+6%), Тюменской (+2%) областях и Татарстане (+1%).

Больший интерес к аренде складов проявляют в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (+9%), Самарской (+5%), Ростовской (+3%) и Новосибирской (+2%) областях, Москве и Московской области (+1%).

