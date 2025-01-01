Школьник в Прикамье оказался в больнице с ожогами после урока технологии Проводится проверка Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Подросток из Карагайского муниципального округа в Прикамье получил термические ожоги, проверяя горючесть столярного клея, и оказался в больнице. Инцидент произошёл 1 декабря в одной из школ муниципалитета. Сообщение о пожаре поступило в 16 часов 10 минут.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, школьник на уроке технологии решил проверить, горит ли столярный клей, и поднёс зажигалку к банке. Это спровоцировало вспышку пламени.

«Как итог, клей разбрызгался, и одежда загорелась. Школьник получил термические ожоги и был доставлен в лечебное учреждение. По факту случившегося дознаватель МЧС России проводит проверку», — сообщили в ведомстве.

В МЧС призвали пермяков хранить спички и зажигалки подальше от детей и объяснить им опасность таких игр, а также учить детей соблюдать правила безопасного поведения в быту.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.