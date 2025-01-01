Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Знаменитая пермская балерина официально стала «Легендой»
Всероссийская премия была вручена народной артистке СССР Надежде Павловой
В Москве, на Новой сцене Большого театра 1 декабря прошла церемония вручения всероссийской премии «Легенда», которая присуждается в рамках фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку». Звание «Легенды» присвоили народной артистке СССР Надежде Павловой. Об этом сообщает балетный эксперт Анна Галайда.
В 1973 году 16-летняя ученица Пермского хореографического училища Надя Павлова стала лауреатом Гран-при II Международного конкурса артистов балета в Москве. Это чрезвычайно редкое событие: конкурс проводится один раз в четыре года, и Гран-при на нём вручается не каждый раз.
В 1974 году, после окончания училища, Павлова стала солисткой балетной труппы Пермского театра оперы и балета, и до сих пор остаётся самой знаменитой артисткой в истории Пермского балета. В 17 лет она уже танцевала ведущие партии в «Жизели» и «Ромео и Джульетте» в хореографии Николая Боярчикова.
В 1975 году стала солисткой Большого театра.
Вручением премии «Легенда» завершился десятый фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку», который проходил на площадках всех музыкальных театров Москвы с сентября по декабрь 2025 года. Фестиваль проводится под эгидой Ассоциации музыкальных театров, председателем которой с 2014 года является Георгий Исаакян. Именно он стал инициатором проведения фестиваля и вручения премии.
На сайте ассоциации говорится, что премия «Легенда» вручается тем, кто отдал жизнь музыке и сцене, тем, кого уважают и любят и зрители, и критики, тем, кому мы говорим: «Вы — легенда».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.