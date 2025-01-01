Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Знаменитая пермская балерина официально стала «Легендой» Всероссийская премия была вручена народной артистке СССР Надежде Павловой Поделиться Твитнуть

Евгений Широков. Портрет балерины Нади Павловой. Фрагмент. Фото: permartmuseum.ru

В Москве, на Новой сцене Большого театра 1 декабря прошла церемония вручения всероссийской премии «Легенда», которая присуждается в рамках фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку». Звание «Легенды» присвоили народной артистке СССР Надежде Павловой. Об этом сообщает балетный эксперт Анна Галайда.

В 1973 году 16-летняя ученица Пермского хореографического училища Надя Павлова стала лауреатом Гран-при II Международного конкурса артистов балета в Москве. Это чрезвычайно редкое событие: конкурс проводится один раз в четыре года, и Гран-при на нём вручается не каждый раз.

В 1974 году, после окончания училища, Павлова стала солисткой балетной труппы Пермского театра оперы и балета, и до сих пор остаётся самой знаменитой артисткой в истории Пермского балета. В 17 лет она уже танцевала ведущие партии в «Жизели» и «Ромео и Джульетте» в хореографии Николая Боярчикова.

В 1975 году стала солисткой Большого театра.

Вручением премии «Легенда» завершился десятый фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку», который проходил на площадках всех музыкальных театров Москвы с сентября по декабрь 2025 года. Фестиваль проводится под эгидой Ассоциации музыкальных театров, председателем которой с 2014 года является Георгий Исаакян. Именно он стал инициатором проведения фестиваля и вручения премии.

На сайте ассоциации говорится, что премия «Легенда» вручается тем, кто отдал жизнь музыке и сцене, тем, кого уважают и любят и зрители, и критики, тем, кому мы говорим: «Вы — легенда».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.